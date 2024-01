Lazio | per l’attacco si valuta anche un big del Manchester United|Mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 2024-01-25 16:38:00 Arrivano conferme: C’èAnthony Martial nella lista dei possibili rinforzi per lain attacco. Il nome della punta francese, con origini caraibiche dell’Isola di Guadalupa, lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport. Si tratta di una possibile occasione che il club biancoceleste potrebbe prendere in considerazione visto che a giugno prossimo si libererà a 0 dal Mster United. Martial ha da poco compiuto 28 anni (il 5 dicembre) e quest’anno sta pagando in termini di prestazioni l’andamento altalenante dei Red Devils: solo 2 gol e 2 assist in 19 partite giocate, spesso da subentrato, tra campionato e coppe. La concorrenza di Hojlund gli ha tolto spazio e sembra difficile al momento che in estate decida di far valere l’opzione di rinnovo per un altro anno. Dopo aver vestito ...