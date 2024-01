Lazio | per l'attacco si valuta anche un big del Manchester United

Alexsander , centrocampista del Fluminense, in odore di Lazio , non arriverà a gennaio a Roma. Il club di Lotito infatti non ha un posto... (calciomercato)

Ad affermarlo è il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. “Per questo è fondamentale fare fronte unico come regioni meridionali per fermare il treno dell’autonomia per ...Roma, 25 gen. (askanews) – “È impensabile proporre il rilancio di uno dei marchi storici del nostro Paese licenziando oltre 160 persone che alla Fiorucci, presso lo stabilimento di Pomezia-Santa Palom ...C`è anche Anthony Martial nella lista dei possibili rinforzi per la Lazio in attacco. Il nome della punta francese, con origini caraibiche dell`Isola di Guadalupa,.