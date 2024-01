Lazio-Napoli | Sarri favorito contro Mazzarri a quota 2 30

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Punti decisivi per la zona Champions nella 22esima giornata di Serie A. Lo sdiretto più caldo è, in programma...

La Lazio contro il Napoli avrà diverse assenze , due delle quali molto pesanti in vista del prossimo match di Serie A La Lazio contro il Napoli avrà ... (calcionews24)

Domenica 28 gennaio alle 18 Lazio e Napoli si affronteranno all’Olimpico di Roma. Il match valido per la ventiduesima giornata di campionato sarà ... (ilnapolista)

Per la sfida tra Lazio e Napoli il club azzurro registra numerose assenze e ripone qualche speranza nel centrocampista Piotr Zielinski . ... (forzazzurri)

Il difensore della Lazio Patric sarà assente per la sfida di campionato contro il Napoli che si svolgerà la prossima domenica. Il difensore ... (forzazzurri)

Trotta : “ Ngonge può portare un po’ di freschezza nel Napoli ” A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta , ex calciatore ... (terzotemponapoli)

Ecco le condizioni degli infortunati. REPORT – Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma ...SERIE A - Allegri contro l'Empoli deve rinunciare ancora a Rabiot e Chiesa. Fiducia a Miretti e Yildiz. Nel Napoli gioca Lindstrom, Lazio con Castellanos. Inter con il dubbio Bastoni, l'Atalanta perde ...Domenica il Napoli affronterà la Lazio, a Roma, in uno scontro diretto nella corsa verso la Champions League. E non lo farà di certo nelle condizioni migliori, considerando la forte emergenza che sta ...