Lazio-Napoli | Mazzarri potrebbe tornare al 4-3-3 con Raspadori e Lindstrom titolari Gazzetta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Domenica 28 gennaio alle 18si affronteranno all’Olimpico di Roma. Il match valido per la ventiduesima giornata di campionato sarà visibile sulla piattaforma Dazn. Ildi, secondo quanto riportato dalladello Sport, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3: davanti a Gollini, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; centrocampo con Lobotka, Zielinski e Gaetano (che sostituirà Anguissa impegnato in Coppa d’Africa e Cajuste squalificato). Nel tridente davanti non ci saranno Osimhen (in Coppa d’Africa) e Kvaratskhelia e Simeone, squalificati;lanciarea sinistra dal primo minuto, concentravanti e Politano sulla destra. Modulo speculare per la ...

