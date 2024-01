Lazio | Lotito frena su Bernardeschi | 'Non c'è nulla'

La Lazio cerca un rinforzo in attacco e potrebbe trovarlo in Anwar El Ghazi . La sconfitta in Supercoppa ha certificato quella che era un'evidenza... (calciomercato)

Il matrimonio tra Kamada e la Lazio non sta funzionando. La separazione è dietro l'angolo: se avverrà già in questa... (calciomercato)

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Tag24 per commentare il presunto interesse della Lazio per il calciatore del Toronto Federico Bernardeschi. Di seguito le sue par