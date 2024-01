Lazio | interrotti i contatti per un obiettivo a centrocampo | richieste troppo alte del club

Il Nottigham Forest sembrerebbe intenzionato già in questa sessione di calciomercato ad interrompere il prestito per l'attaccante ex Milan.Invece, porre in risalto i gesti di questa gentaglia, non fa altro che rinforzare il potere di qualsiasi futuro agitatore o emulatore che intende interrompere o sospendere un qualsiasi evento sportivo ...Per Antonin Barak, ad esempio, il quotidiano riporta che i colloqui col Napoli si sono interrotti, mentre Infantino ha rifiutato il trasferimento alla Cremonese in attesa che arrivi qualche offerta ...