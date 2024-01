Lazio | idea Bernardeschi e offerta per Cambiaghi | le ultime

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lasi muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. I biancocelesti cercano un giocatore offensivo, per aggiungere...

La finestra di mercato di gennaio si è appena aperta e per la Juve ntus si tratta soprattutto di scandagliarlo alla ricerca delle giuste... (calciomercato)

2024-01-03 22:30:00 Fermi tutti! La finestra di mercato di gennaio si è appena aperta e per la Juve ntus si tratta soprattutto di scandagliarlo ... (justcalcio)

Una Call for Ideas aperta ai giovani Italia ni nel campo della progettazione per ripensare un’area di 915mq all’interno di DumBO, il Distretto Urbano ... (ildenaro)

Felipe Anderson a parametro zero è una di quelle che vengono definite occasioni. La Juve ne ha parlato, ci ha pensato, ma non ha ancora... (calciomercato)

La Lazio, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le modalità di accesso allo stadio Olimpico per la sfida contro il Napoli per gli abbonati di Curva Nord e Distinti Nord, Est ...(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "La sentenza della quarta sezione del Tar del Lazio, che riconosce all'Agcom l'autorità e il potere di disattivare i segnali illegali in 30 minuti, demolisce il ricorso di ...L'Emporio solidale I Care nasce alcuni anni fa dall'idea di alcune associazioni di volontariato e dal finanziamento della Regione Lazio, con lo scopo di permettere ad alcune famiglie con reddito basso ...