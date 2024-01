Lazio | Castellanos titolare col Napoli Patric ancora out

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’ultima seduta in quel di Formello porta in dote una buona e una cattiva notizia per ladi Maurizio Sarri. La prima è quella che riguarda, ormai recuperato: l’attaccante si è allenato in gruppo anche oggi dimostrando di essersi ormai messo alle spalle l’infortunio prenotando una maglia dacontro la squadra di Mazzari. La seconda, invece, riguardache domenica sarà costretto a saltare la sfida dell’Olimpico contro il. Il dolore alla spalla non èpassato e sarà out, sostituito molto probabilmente da Gila che affiancherà Romagnoli. SportFace.