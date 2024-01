Lazio | Alexsander non arriverà a gennaio | il motivo e gli scenari per giugno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), centrocampista del Fluminense, in odore di, nona Roma. Il club di Lotito infatti non ha un posto...

Nuova idea in casa Lazio . I biancocelesti stanno lavorando per portare in Italia Alexsander , centrocampista del Fluminense. L'ostacolo principale... (calciomercato)

Alexsander, centrocampista del Fluminense, in odore di Lazio, non arriverà a gennaio a Roma. Il club di Lotito infatti non ha un posto libero da extracomunitario.Come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate in mattinata le dimissioni di Zvonimir Boban dalla Uefa. Il dirigente croato ricopriva il ruolo di Head of Football ed era considerato il braccio destro ...Archiviata la pesante sconfitta contro l'Inter, la Lazio ora si prepara a concentrarci sul Napoli in campionato e sul mercato. L'idea, infatti, è quella di provare ad anticipare qualche colpo a ...