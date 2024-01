Lavoro | il giuslavorista | “Ecco perché per la Consulta il Jobs act non viola la Costituzione”

"Con la sentenza n. 7 del 22 gennaio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la disciplina dei licenziamenti collettivi, come vigente a seguito del cd. Jobs Act, non viola la Costituzione. S ...Ufficio Legale Giuslavoristico CCNL** dell **OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO**, seleziona in provincia di Cremona: - **Avvocato Giuslavorista** con ottima conoscenza del diritto del lavoro e dei * ...Ufficio Legale Giuslavoristico CCNL** dell **OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO**, seleziona in provincia di Imperia: - **Avvocato Giuslavorista** con ottima conoscenza del diritto del lavoro e dei * ...