Lavori stadio Franchi | è scontro sulla casa momentanea della Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le novità per quanto concerne iallodi Firenze.su dove possa giocare lanei prossimi due anni Brutta situazione quellaper quanto concerne la ristrutturazione delloArtemio: non tanto sul progetto, bensì su dove ipoteticamente si giocherà nei prossimi due anni. Secondo quanto riportato da La Nazione, sono praticamente tramontate le ipotesi Modena, Empoli e forse anche il Padovani (causa vari scontri e opinioni diverse rispetto al Comune). Staremo a vedere come si evolverà la situazione.