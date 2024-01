Lavori di somma urgenza a Marina di Pisa Dal primo febbraio fino al trenta di aprile

(Di giovedì 25 gennaio 2024)di, una determina del Comune diautorizza la Motonave "Filippo", della ditta "Sales" ad eseguire irelativi al rifiorimento delle celle n. 1,2,3 e 4 in corrispondenza del tratto compreso tra via Tullio Crosio e piazza della Baleari adiper il periodo che va dal giorno 1°2024 al giorno 302024. Dopo quindi, lo stop della nave del 20 dicembre scorso, per deidi manutenzione precedentemente annunciati, il nuovo provvedimento del Comune di, pubblicato lunedì 22 gennaio sull’albo (sito ufficiale di Palazzo Gambacorti), individua una nuova fase temporale deiche, secondo quando si ...

Dovranno uscire dalle economie negli appalti e da altri fondi le risorse che allo stato mancano per la bonifica, messa in sicurezza e allestimento dello yard ex Belleli, destinato ad ...Francesco Verazzo. Quindi, della somma aggiudicata per i lavori appaltati alla Co.Bi. vanno tolti, oltre al ribasso del 17,5%, anche i 273.000 di lavori eseguiti dalla società di Verazzo. A questo ...MONREALE, 24 gennaio – Proseguono i lavori di rigenerazione funzionale degli impianti sportivi all’interno della struttura operativa ...