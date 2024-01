Lavezzi | «Ho provato a ripulirmi | non ci sono riuscito Vado in clinica per mio figlio»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “È difficile. Ma devo farlo, devo cambiare la mia vita, le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio”.le parole pronunciate da Ezequielprima di essere ricoverato in un centro specializzato in psichiatria, secondo diversi media riportati da L’Équipe. In particolare il giornalista Matías Vázquez, di El Trece. Il Pocho avrebbe detto anche “andato troppo oltre. Hoa purificarmi nella casa di Pilar (dove poi è rimasto ferito, ndr), ma non ci. Non avevo altra scelta che venire qui, in” Vázquez assicura che il problema principale diè l’alcol.è tuttora ricoverato in ospedale, dal suo ricovero,Dharma. ...