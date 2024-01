L’autonomia differenziata spacca l’Italia | ok la Lega | ma i patrioti di Meloni non si vergognano?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Perdonate ma non capisco che tipo di Paese stiamo costruendo (o demolendo). L’Ue ha competenze esclusive nelle seguenti materie: unione doganale; regole di concorrenza per il mercato unico; politica monetaria; commercio e accordi internazionali; flora e fauna marine. Inoltre interviene sulle politiche di bilancio dei singoli paesi in base a specifici trattati e si parla di difesa e politica estera comune. Sono invece materie di legislazione concorrente: mercato unico; occupazione e affari sociali; coesione economica sociale e territoriale; agricoltura; pesca; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti reti transeuropee; energia; giustizia e diritti fondamentali; migrazione e affari interni; sanità pubblica; ricerca e spazio; cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari. In base all’art. 117, Titolo V della Costituzione sono materie di ...