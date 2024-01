L' auto elettrica teme il freddo e le vendite non decollano

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Decine di modelli Tesla bloccati a Chicago per ilartico. Intanto a Oslo, in Norvegia, gli ecobus restano nei depositi: a meno 14 gradi la batteria va in panne... Sì, un «gelido vento» sta raffreddando l’entusiasmo verso leelettriche, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa. Negli Usa la General Motors ha cancellato il piano da cinque miliardi di dollari di investimenti per la realizzazione di nuovi modelli «entry level» a batteria. Il colosso americano aveva annunciato nel 2022 che il suo obiettivo era di produrre 400 mila veicoli elettrici nel 2023, poi il traguardo era stato rinviato a metà del 2024 e infine annullato. Anche la Ford ha rivisto al ribasso i suoi piani per l’elettrico, spostando al 2024 l’obiettivo di produrre 600 mila veicoli a batteria all’anno. Alla base di queste retromarce c’è lo scarso interesse degli americani ...