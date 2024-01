Lautaro Martinez | l’agente dilata i tempi | un aspetto complica la cose – CdS

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il rinnovo dinon è ancora arrivato e il suo agente allunga i. C’è unintricato da risolvere con l’Inter. LA SITUAZIONE – Non è una frenata, ma isino un po’. Il rinnovo di, per cui si invocava da giorni l’annuncio sia parte giocatore che parte Inter, sta tardando ad arrivare. Ieri,del Toro, Alejandro Camano, ha aggiornato sulla situazione, ribadendo ancora la leggera distanza tra il suo assistito e il club nerazzurro. L’più problematico non riguarda la durata del contratto o le cifre messe sul piatto dall’Inter, ovvero otto milioni di euro più bonus fino al 2028, bensì il come debba essere articolato l’accordo per arrivare a quelle cifre. È ...

