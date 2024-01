Latina | violento scontro fra due auto in via Sabotino | un ferito

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Poco dopo le 21 di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incidente stradale. Sul posto in viaincrocio con via Nascosa, la squadra territoriale dei Vigili del fuoco di, constatava la presenza di due(un'Audi e una Mercedes) incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell'ordine L'intervento dei pompieri si è reso necessario per estrarre una persona ferita dall'abitacolo del Mercedes per poi consegnarlo ai sanitari del 118. Nel contempo sono stati messi in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto presente la Polizia di stato.