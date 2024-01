Latina Opere d’arte e musei | il sindaco Matilde Celentano detta la linea per la valorizzazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024)– Prosegue senza sosta l’attività dell’amministrazione comunale rivolta alladel patrimonio artistico e culturale di. La giunta, su indirizzo del, ha approvato – nella seduta di ieri – due importanti delibere: la prima riguarda il prestito di due disegni dell’artista Duilio Cambellotti per un’esposizione organizzata dal Comune di Genova L'articolo Temporeale Quotidiano.

Baia e Latina . “Nel nostro Comune purtroppo non vengono monitorate né le Grandi opere , né viene garantita la manutenzione ordinaria del territorio, ... (casertanotizie)

Agibilità Distinti, oggi il responso in vista di Casertana-Latina ma preoccupa Montalto. Ieri la commissione del Gos ha svolto il sopralluogo per verificare l'efficacia dei lavori ...2025 - 2024 - 2023 - 2022 Tutti i film imperdibili » Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film ...La pinacoteca di Latina è chiusa, ma un’opera è in mostra a Roma. Il sindaco di Latina Matilde Celentano e l’assessore Andrea Chiarato, ieri pomeriggio, hanno visitato la mostra “Pippo Rizzo ...