L’Atalanta ‘perde’ le ali | contro l’Udinese senza Koopmeiners e Lookman

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bergamo. Quest’annonon si è mai trovata costretta a dover fare contemporaneamente a meno di Ademolae Teun. Sabato (27 gennaio alle 15 al Gewiss Stadium)per Gian Piero Gasperini si presenterà una situazione nuova e non facile da affrontare, perché l’asdei due giocatori più creativi dell’attacco nerazzurro, utilizzati in maniera costante come esterni del 3-4-3 implementato in questa prima parte di anno, è una tegola con cui indubbiamente bisogna fare i conti. Mola sarà infatti impegnato negli ottavi di Coppa d’Africa con il Camerun (proprio lo stesso giorno, alle 20), Koop ha rimediato una ferita alla caviglia in allenamento che ha richiesto dei punti di sutura. Nulla di grave né di lungo, ma è un’asche ...