Lanza ha parlato a titolo personale

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’Associazione Controllo del Vicinato tiene a fare una precisazione sull’articolo comparso ieri sul nostro giornale riguardo ai ringraziamenti al consigliere comunale Andrea Vasellini. "L’articolo – dice l’associazione – non è stato redatto dall’Associazione Controllo del Vicinato ma trattasi di un’iniziativadi Vincenzo. Inoltre, precisiamo che i coordinatori di tutti i CdV presenti sul territorio, non possono parlare a nome dell’associazione in quanto non ne sono soci. Pertanto, in qualità di socio referente per il Comune di Grosseto di Acdv Gruppi del Vicinato Grosseto – afferma Sergio Rubegni – chiedo che sia fatta chiarezza in questo senso a beneficio dei vostri lettori". E da noi sentito, Vincenzoha affermato di aver detto quelle parole solo a