L’anticiclone Zeus spazza via l’inverno | sole primaverile quasi ovunque | le previsioni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gennaio come marzo con temperature primaverili. Secondo lemeteo di oggi, il maestoso anticiclone nordafricanoda Algeri raggiungerà anche la Russia e il Mar Baltico, con la totale copertura anche del nostro Paese a garanzia di tempo stabile, in prevalenzaggiato e molto mite. . Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che le prossime ore vedranno anche venti caldi e secchi di Favonio o Foehn scendere dalle vallate alpine di Nord-Ovest: questo contribuirà, oltre alnordafricano, a scaldare l’aria fino a valori eccezionali per gennaio. Nei fondovalle alpini potremo raggiungere i 20 gradi (Valle d’Aosta), 15°C anche a Bolzano, poi sono previsti picchi di 17 gradi a Milano e 16 a Cuneo. In questa giornata ‘marzolina’, dobbiamo ...