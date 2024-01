L’annuncio di Fedez e Cruciani | «Non ora | ma presto» Un podcast insieme su La7?

Leone , figlio di Fedez e Chiara Ferragni, è entrato in campo nel pre partita tra Milan e Frosinone con la maglia giallazzurra del Frosinone poco ... (caffeinamagazine)

Fedez e Chiara Ferragni tornano con un progetto molto amato : l’annuncio arriva sui social

Fedez e Chiara Ferragni torneranno su Prime Video con uno dei loro progetti più amati: arrivato l’annuncio sui social per la coppia Per Fedez e ... (gossipitalia.news)