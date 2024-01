L’allenamento Seduta col Grosseto Gonzalez | tutto ok

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ancora tre giorni a disposizione di Italiano e della squadra per preparare al meglio Fiorentina-Inter. Bonaventura e compagni continuano ad allenarsi al Viola Park. Ieri, nella parte finale della, oltre ai giocatori della Fiorentina c’era in campo anche il, che ha fatto alcuni esercizi a tema insieme ai viola, per esempio le marcature su alcuni schemi da palla inattiva. Ancora una volta occhi puntati su, che fin dall’inizio della settimana dà segnali positivi. L’argentino continua ad allenarsi regolarmente in gruppo quindi è a disposizione. Resta da capire quanti minuti avrà nella gambe domenica, Italiano deciderà cosa fare in base a quello, senza dimenticare che Nico non gioca una partita da 40 giorni. Lavoro in gruppo anche per Dodò e Castrovilli, ma per loro tempi ancora da definire. Oggi giornata libera ...