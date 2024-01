Lala | la recensione | Alla ricerca delle identità perdute

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladi, il film che tra documentario e finzione dà voce alle seconde generazioni condannate all'invisibilità dai paradossilegge italiana per l'ottenimento della cittadinanza. Dentro e fuori drealtà, in bilico tra i generi, avanti e indietro tra documentario e finzione dove a segnare il passaggio dall'una all'altro è spesso la rottura della quarta parete. Ci sono voluti quasi dieci anni, un viaggio nei Balcani, workshop partecipativi di casting e formazione e un'infinità di incontri mafine Ludovica Fales ce l'ha fatta a portare in sala dal 25 gennaio,, un progetto sulla "di una verità collettiva". Il film (che proveremo ad analizzare nelleche segue) esplora attraverso tre piani di indagine i ...

24/01/2024 - Il primo lungometraggio di Michael Karrer ci confronta con realtà che, travolti dalla frenesia del quotidiano, non siamo più capaci di osservare Presentato in prima mondiale ...22/01/2024 - Diciassette anni dopo il suo ultimo lungometraggio, Jeanne Waltz ritorna a parlarci di donne complesse e intriganti che sfidano ogni categoria ...Ecco tutto quello che dovete sapere sulla nuova serie televisiva internazionale in arrivo in Italia in esclusiva su Sky.