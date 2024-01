Lagarde BCE determinata | “Prematuro parlare di tagli dei tassi”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Vige il silenzio più completo a Francoforte. Se qualcuno sperava che la Presidente della BCE, Christine, desse qualche indicazione sui, è rimasto sicuramente deluso. Bocche cucite dai membri del Board che – a detta della Presidente – hanno evidenziato consenso sul fatto che “èdi uno dei” in questo momento. E allora quando? La numero uno dell’Eurotower non lo ha detto, ma ha confermato che tutto “dipenderà dai dati in arrivo”. Nel frattempo, la BCE oggi ha confermatodi interesse fermi al 4,5% ed un graduale ritiro delle misure di quantitative easing. Priorità il rientro dell’inflazione “Siamo determinati a garantire che l’inflazione ritorni al nostro obiettivo di medio termine del 2% in modo tempestivo”- ha detto ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Rendimenti dei governativi europei in discesa dopo la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde. Pur confermando i tassi di ...Christine Lagarde non abbassa i tassi di interesse e rinvia la mossa all'estate mostrando per l'ennesima volta i limiti di una persona con poco coraggio ...Come ampiamente atteso dai mercati, la Bce ha lasciato invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi press ...