La strage invisibile dei senza tetto in Italia | 415 morti in un anno per ipotermia e solitudine

Sebbene l’inverno rappresenti il periodo dell’anno più drammatico, in cui anche i riflettori dei media si accendono per riportare i casi di cronaca più eclatanti, è doveroso mettere in luce che la ...La strage silenziosa degli ultimi: ventidue vittime solo a Milano, una per il freddo. Dati allarmanti a Bergamo e Brescia. Cosa sta succedendo ...Nel corso del 2023 sono morte 415 persone senza dimora, 16 in più rispetto al 2022. Sono i dati del report presentato in questi giorni dall'Osservatorio ...