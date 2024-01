La storia del Lotto | la storia d’Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25/01/2024 - Probabilmente non esiste cittadino italiano che, almeno una volta nella vita, non abbia giocato al. Il gioco delè il re indiscusso delle scommesse made in Italy, proprio perché è in Italia che questa pratica si è diffusa a poco a poco, nel corso dei secoli, fino a spopolare in