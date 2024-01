La statua del Cristo di Maratea a rischio crollo

Leggi su agi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) AGI - "Negli ultimi mesi ci sono stati molti avvertimenti: ladeldi, in provincia di Potenza, è a. Pezzi del monumento sono caduti a terra. Molti sono a conoscenza della situazione ma non si conoscono interventi di tutela e messa in sicurezza". A lanciare l'allarme è Pietro Simonetti, del Centro studi e ricerche economiche e sociali. "Nella frenesia di premi da ottenere, di targhe e premi da distribuire, nella vacuità dei contenuti, non si affrontano questioni importanti come questa. Cosi come la questione della bonifica della ex Pamafi oppure l'uso ottimale di Villa Nitti restaurata dopo oltre 40 anni dall'acquisizione da parte della Regione. Per non parlare del disastro della frana di Castrocucco e della chiusura di molti siti alberghieri. E dei presunti ...