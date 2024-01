La Spielwarenmesse 2024 parte più grande e con un forte riscontro internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) NUREMBERG, Germania, 25 gennaio/PRNewswire/Un intero settore attende con ansia l'evento dell'anno: la, che si terrà presso il Centro Esposizioni di Norimberga dal 30 gennaio al 3 febbraio. In qualità di organizzatrice, laeG offre aicipanti – di tutto il mondo - le ultime tendenze ed innovazioni, oltre a preziose competenze in materia di giocattoli e un'ampia gamma di opportunità di networking. Al centro dell'esperienza dal vivo c'è lo specials "Life's a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co.", che si concentra sul gruppo target degli adulti e racchiude un notevole potenziale per il futuro del commercio specializzato. Tutto e tutti in un unico luogoLaè sinonimo di impulsi, idee ed ispirazione – al massimo livello di qualità. In ...