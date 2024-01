La Spezia | la segretaria del Pd Elly Schlein in visita al carcere

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La, 25 gennaio 2024 – Ladel Pdvisiterà ildella. Ha raccolto l’invito del Pd ligure e si presenterà nella struttura intorno alle 13 per incontrare la direzione, parlare della situazione carceraria e conoscere le attività che vengono svolte all'interno del. "Siamo contenti cheabbia accolto il nostro invito. Siamo convinti che l'occasione sarà utile per conoscere meglio e affrontare le problematiche presenti" fanno sapere i Dem liguri.

