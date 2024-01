La sinistra balbetta Anche Mastella boccia Elly Schlein

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gli effetti del Question Time si fanno sentire ancora. In Aula a Montecitorio Meloni ese le sono suonate ma il leader dell'opposizione ne è uscito con le ossa rotte. Se n'è parlatodurante la puntata di Omnibus in onda su La7 il 25 gennaio. In collegamento c'era Clemente, sindaco di Benevento - che non ha risparmiato parole di fuoco nei confronti dell'alleanza tra dem e cinque stelle. "I vagiti dell'opposizione sono stati veramente poco efficaci fino ad oggi - ha detto il sindaco di Benevento - La star sul piano politico è apparsa soltanto la Meloni. Ora in una democrazia se c'è soltanto chi è principe e gli altri, invece, sono vassalli tutto questo incrina il dato democratico. Alla Camera si è avviata una forma di dibattito e democrazia che inizia a manifestare un intendimento di alternatività ...