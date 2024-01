La scuola del benessere attraverso la scoperta del sé | I I S “G Marconi” di Siderno Reggio Calabria

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio… Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Haruki Murakami La Dirigente Scolastica L'articolo .