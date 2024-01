La scoperta dimenticata | Pisa custodisce le spoglie di tre santi paleocristiani

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Nel Duomo dici sono i resti del santo che staccò Cristo dalla croce, lo depose nella sindone e lo accompagnò al sepolcro. Si tratta di San Niccodemo che viene spesso raffigurato nei dipinti rinascimentali (La deposizione di Rosso Fiorentino e di Caravaggio) intento a togliere il Cristo dalla croce per consegnarlo alle pie donne. Con lui, nella stessa arca marmorea, accanto all’altare di San Ranieri, ci sono le reliquie di altri dueimportantissimi, quelle di Gamaliele maestro dell’apostolo Paolo e Abibone, apostolo di San Paolo e figlio dello stesso Gamaliele. Per arrivare a poter scrivere così, nero su bianco una storia intricatissima, c’è voluta la "tenacia" dell’arcivescovo diGiovanni Paolo Benotto che, in piena pandemia, decise di mettere ordine. O meglio, voleva ...