LA SCENOGRAFIA DI SANREMO 2024 | “SUGGESTIONE FLOREALE TRA SPECCHI E TRASPARENZE”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un fiore sbocciato sul palco dell’Ariston, tra giochi di: è lache – abbandonando la dimensione puramente orizzontale/verticale – ha accompagnato Gaetano e Maria Chiara Castelli nell’ideare ladel Festival di, che tornano a firmare lui per la ventiduesima volta e lei per la decima. “Quest’anno – dicono – abbiamo voluto affidarci a forme organiche, prendendo spunto da un fiore come l’orchidea e dai suoi petali, esasperandone le forme, per disegnare in modo morbido anche le due scale laterali, volute da Amadeus, dalle quali scenderanno gli artisti in gara. La parte centrale, invece, sarà automatizzata e si potrà alzare per diventare la “porta” di conduttori e ospiti verso il palco, sotto il quale trova spazio l’orchestra”. Il ...