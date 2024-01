La Russa Prodi si spaventa per i saluti di Acca Larenzia | ma i fatti di Vicenza non lo hanno turbato…

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A Dritto e Rovescio il presidente del Senato Ignazio Lacommenta le parole disuiromani adcheto” l’ex premier e fondatore dell’Ulivo. “– ha detto La– lecitamente si puòre di quell’esibizione diromani” ad, ”posso capirlo benissimo. Non capisco, invece, perché non si spaventi deidi. Per fortuna, anon c’è scappato il morto ma ci poteva scappare… mentre adera un moto dell’animo ma violenze non c’erano state”. La: Schlein non vuole ...