La Russa cita in Senato un cantautore postfascista per ricordare Gigi Riva

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il presidente delIgnazio Lahato nell’aula di Palazzo Madama unvicino alla destra: Leo Valeriano, che tra gli anni Sessanta e Settanta compose alcune fra le canzoni più amate dai militanti del Movimento Sociale Italiano. La– che in quegli anni era un giovane dirigente del Msi – hato Valeriano oggi, durante la commemorazione dinell’aula di Palazzo Madama. “C’era una canzone – ha detto il presidente del– il cui autore si chiamava Leo Valeriano, che parlava del coraggio di dire di no. Erano gli anni in cui era facile dire sì e questa canzone esaltava chi aveva il coraggio, a volte, di rifiutare i falsi miti della società”. “Rombo di tuono era un ...