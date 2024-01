La rivolta contro Beatrice Venezi a Palermo continua | «La considerano incompetente ma hanno paura di dirlo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il maestro Francesco Piersanti, compositore di colonne sonore, definì un anno fa«inadeguata al ruolo». Oggi, dopo le critiche dei musicisti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e la replica del direttore d’orchestra, in un’intervista all’edizione palermitana di Repubblica rincara la dose: «È intollerabilere a spacciarsi per qualcuno che ha delle qualità particolari che evidentemente non si possiedono». Mentre «nel panorama musicale laquasi tutti, solo che nessuno vuole esporsi perdi ripercussioni». Piersanti aggiunge che«ha uno schermo di protezione notevole. Credo che in molti non si espongano temendo ripercussioni sul proprio lavoro. Quando scrissi una lettera al Foglio, sottolineando l’ineleganza ...