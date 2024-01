La quercia e i suoi abitanti | recensione | la favola della vita e della natura

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lade Lae i, delicato film che sfrutta le riprese dal vivo degli animali che abitano l'albero protagonista per raccontare la splendida. In sala dal 25 gennaio 2024. Incanto, sorpresa, emozione. Queste le sensazioni che ci ha trasmesso Lae i, il film di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux che i Wonder Pictures porta nelle nostre sale a partire dal 25 gennaio 2024. Candidato come miglior documentario ai César 2023, il film sfrutta riprese realizzate nel corso di mesi nella regione franceseSologne, per farci scoprire gli elementi caratteristici dell'ecosistema che ruota attorno alla ...