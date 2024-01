La promessa Erika Saraceni | “Non sono alta | ma le gambe lunghe mi aiutano Per gli Europei di Roma è presto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024), eletta dalla FIDAL come miglior giovane emergente azzurra del 2023 (al maschile ha vinto Mattia Furlani), è stata ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La diciassettenne milanese è reduce da una stagione eccezionale nel salto triplo, in cui ha conquistato l’oro agli EYOF di Maribor con 13.42, per poi sfiorare il podio agliUnder 20 di Gerusalemme con 13.40. “Gli EYOF e gliU20 di Gerusalemmeandati nel migliore dei modi. Soprattutto agli EYOF, il 28 luglio ho vinto la gara del triplo facendo il record italiano U18. Quella è stata una bellissima gara per tre motivi: ho abbattuto per la prima volta il muro dei 13 metri, ho stabilito il nuovo primato nazionale di categoria e ho vinto la manifestazione. ...