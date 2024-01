La Promessa anticipazioni settimanali dal 29 al 2 febbraio | il peso della guerra spezza Salvador!

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’universo travolgente de “La” continua a regalarci emozioni intense e colpi di scena imperdibili. La soap opera, in onda su Canale5 dal 29 gennaio al 22024, ci immergerà in nuove vicende avvincenti, tra amori tormentati, colpi di scena e decisioni che segneranno il destino dei protagonisti. Scopriamo insieme ledelle puntate, che promettono di tenere incollato il pubblico alle poltrone. Tempesta d’Amoresettimana dal 28 al 3: Josie scopre l’oscuro segreto di LeonLa– Lunedì 29 gennaio 2024: la crisi di Salvador e ilLa settimana si apre con Salvador che, colmo degli orrori ...

Jana troverà comunque un modo per far sì che l'amica non si allontani dalla Promessa finché l'orologio non verrà ritrovato. Nel frattempo Margarita comincerà a guardare Pelayo con diffidenza dopo ...La promessa anticipazioni 25 gennaio: Jimena assume il controllo della tenuta Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La promessa ...Jana può finalmente rifarsi con Petra che è stata degradata a domestica. Intanto, Maria Fernandez, spinta da Teresa, si decide a parlare al tormentato Salvador del loro matrimonio.