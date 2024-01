La principessa Ingrid Alexandra di Norvegia inizia l’addestramento militare

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladi, in servizio come recluta, hato il suo periodo di un anno con il battaglione del genio della Brigata Nord. Come la sua “collega” Leonor di Spagna, anche l’erede al trono norvegese sta dedicando tempo ed energie nel periodo di addestramento. La giovane reale è arrivata per il suo primo giorno di allenamento la settimana scorsa. La Famiglia Reale norvegese non ha condiviso molti aggiornamenti sul percorso della, erede al trono di. Ma le telecamere dei media locali sono state invitate qualche giorno fa per testimoniare parte di ciò che comporta il suo addestramento. Durante ...