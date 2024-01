La Premier League torna a Parigi | via alle competizioni internazionali del 2024

La Premier League prosegue e presenta il match conclusivo della ventunesima giornata. In campo a partire dalle 20.45 Brighton-Wolverhampton ,... (calciomercato)

polveri bagnate per Roberto De Zerbi e nella ventunesima giornata di Premier League 2023 / 2024 arriva uno scialbo pareggio per 0-0 tra il suo ... (sportface)

Osimhen ha parlato del suo futuro dalla Costa d’Avorio dove è attualmente impegnato per la Coppa d’Africa L'articolo Osimhen sul futuro : ... (forzazzurri)

Juve ntus, Lazio e altre big avevano messo gli occhi sul gioiello che però potrebbe lasciare la Serie A per la Premier League La Juve ntus e la Lazio ... (rompipallone)

Il Milan ha messo gli occhi su Zirkzee per la prossima sessione di Calciomercato , ma dalla Premier League due club sono interessati… Il Milan è a ... (dailymilan)

Probabili Formazioni Premier League 22a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo. Per ogni ... (infobetting)

Divock Origi non trova pace. Finito al Nottingham Forest ad agosto, il belga è destinato a cambiare nuovamente squadra in questo mese di gennaio.L’account ufficiale della Premier League ha analizzato il sistema di gioco dell’Arsenal, facendo arrabbiare i tifosi sui social: ...Manca meno di una settimana alla fine del calciomercato, con i club che stanno tentando di chiudere gli ultimi affari per rinforzare le proprie rose. La Roma è molto attiva nelle uscite, ...