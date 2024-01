La premier esalta Mps | La vendita di azioni un successo per l’Italia Non faremo regali

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Abbiamo avviato questo percorso di privatizzcon ladelle quote del Monte dei Paschi di Siena, dopo l’annuncio della procedura diaccelerata del 20% dellerivolte ai grandi investitori. Nel giro di poche ore, abbiamo ricevuto una domanda di oltre 5 volte superiore all’ammontare iniziale e alzato l’offerta al 25 per cento. Ciò dimostra un interesse per il sistema Italia e, dal mio punto di vista, è stato anche un bel segnale per gli italiani, che, in questi anni, hanno visto uscire miliardi di euro che andavano al Monte dei Paschi, e ora hanno visto rientrare una parte di quelle risorse". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata efficace, ieri al Question Time alla Camera, sulla risposta alle privatizzavviate dal Governo. "La nostra politica - ha detto, ...