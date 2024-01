La Paperdi Caserta ‘accontenta’ Hadzic | contratto risolto

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAderendo ad una esplicita richiesta del giocatore, lacomunica di averconsensualmente il rapporto con Damir. La società ringrazia il cestista per l’apporto fornito nel corso di questa stagione agonistica e gli augura le migliori fortune professionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tempo di lettura: 3 minutiNel primo confronto dell’ anno nuovo non è riuscita la Paperdi Caserta ad invertire il trend della sua stagione ed a ... (anteprima24)

Aversa. La Paperdi Caserta non apre il nuovo anno con l’auspicato successo interno. Nell’ultima partita al PalaJacazzi di Aversa (dal match con ... (casertanotizie)

Tempo di lettura: 3 minutiLa Paperdi Caserta non riesce a bagnare l’esordio nella palestra dell’Istituto Buonarroti con una vittoria. La Virtus ... (anteprima24)

CASERTA - La Paperdi Caserta non riesce a bagnare l’esordio nella palestra dell’Istituto Buonarroti con una vittoria. La Virtus Cassino si impone nel finale con il punteggio di 73-82 grazie ad un seco ...La Paperdi Caserta non riesce a bagnare l’esordio nella palestra dell’Istituto Buonarroti con una vittoria. La Virtus Cassino si impone nel finale con il punteggio di 73-82 grazie ad un secondo tempo ...La Paperdi Caserta non riesce a bagnare l’esordio nella palestra dell’Istituto Buonarroti con una vittoria. La Virtus Cassino si impone nel finale con il punteggio di 73-82 grazie ad un secondo tempo ...