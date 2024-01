La mia odissea con la burocrazia sanitaria

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non è mai elegante, come osservatore, trattare un proprio accadimento personale, tuttavia ciò che sto per raccontare appare piuttosto rappresentativo della nostra tanto decantata sanità pubblica universale. Sanità pubblica che spesso viene sorretta e sostenuta con grande impegno dal buon cuore dei singoli operatori, come è accaduto al sottoscritto il quale, nella sciagura, ha avuto l’unica fortuna di incontrare due e veri e propri angeli di grande professionalità. Tutto questo però, occorre aggiungere, in un mare magnum di imbarazzante disorganizzazione. Vengo ai fatti, cercando di essere breve. Giovedì 18 gennaio, mentre stavo per completare un allenamento di corsa di 7 km, sono caduto rovinosamente, procurandomi – secondo l’elaborato referto medico – ferite in tutto il corpo, tanto da dover ricucire una discreta superficie del viso, e la frattura completa dello sterno e di tre ...