“La manovra dell’ostetrica può aver contribuito alla rottura delle membrane?”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Buonasera dottore, vorrei un vostro parere in meritomia situazione attuale. Fino a oggi ho avuto una gravidanza normale, regolare ed esente da problemi (a parte positività Coombs indiretto anticorpi M, titolazione sempre molto bassa o nulla). Tre giorni fa, esattamente a 34 settimane+3, mi reco in pronto soccorso per una sensazione di scarso movimento fetale e dopo l’ecografia effettuata dal ginecologo, l’ostetrica è stata incaricata di controllare (manualmente) se il collo dell’utero fosse chiuso o meno (laè stata breve e fastidiosa, ho percepito un “clac” che non riesco a contestualizzare). Con collo chiuso e assenza di problematiche rilevate vengo rimandata a casa. Cinque ore dopo, mentre dormivo sul divano, mi si rompono dal nulla le. Sono in ospedale da 3 giorni, a 34+6, monitorata e in attesa degli ...