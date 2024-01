La mafia si moltiplica e diventa multietnica

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nelle regioni italiane si rafforzano - e così riescono a controllare i business illegali - organizzazioni arrivate da altri Paesi. Dai clan albanesi a quelli del Sudamerica, e ancora, «famiglie» cinesi, bande di nigeriani o pakistani. E il loro rapporto con ’ndrangheta, camorra e Cosa nostra si va consolidando. «Una cosa deve essere chiara: gli stranieri possono fare i malandrini in Italia solo con il consenso di ’ndrangheta, camorra e Cosa nostra». Luigi Bonaventura parla di questioni che conosce bene. Fino al 2006 è stato il reggente di una potente cosca di Crotone, poi il Tribunale di omertà (l’organo giudizionario di ogni struttura territoriale della ‘ndrangheta) ha deciso che doveva morire. Da allora è passato dalla parte dello Stato e, da collaboratore di giustizia, ha accusato i membri della sua famiglia. E non solo. Lo incontriamo in una località segreta, e parlandoci ci ...