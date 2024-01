“La lunga notte” | su RaiUno nuova fiction con Alessio Boni e Maurizio Donadoni

(Di giovedì 25 gennaio 2024)tornano in tv. I due attori bergamaschi saranno al centro delle scene dellaRai La. La miniserie, che racconta la caduta di Benito Mussolini, andrà in onda il 29, 30 e 31 gennaio suin prima serata, alle 21.25. Più precisamente,sarà protagonista nei panni di Dino Grandi, politico e diplomatico passato alla storia per la presentazione dell’omonimo ordine del giorno al Gran consiglio del fascismo del 25 luglio 1943 che portò alla destituzione di Benito Mussolini., invece, vestirà i panni di Furio Niccolai, vecchio compagno d’armi di Grandi. La trama ripercorre le tre ...

Un respiro, l’ultimo sorriso per prepararsi per la cena e poi il buio. Verso le 17.50 il cuore di Gigi Riva ha smesso di battere, lo ha anticipato ... (metropolitanmagazine)

Tre doppie puntate in prima serata su Rai1 per tre sere consecutive: lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. ‘La lunga notte: la caduta del ... (secoloditalia)

"Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata". Così Elie Wiesel descrive il suo arrivo al campo di sterminio ...L'attore veste i panni di Dino Grandi, l'uomo che fece cadere Mussolini in La lunga notte - La caduta del Duce in tv. Un thriller storico che si aggira tra i palazzi del potere e le strade di un Paese ...Il Cdr dell’Uffico Stampa Rai e l’Usigrai stigmatizzano in un comunicato l’atteggiamento tenuto da Luca Barbareschi nella conferenza stampa di ieri de ‘La lunga notte: la caduta del Duce’, tenutasi ...