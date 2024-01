La Juve non molla Carnesecchi | l'inseguimento dura da anni Ma l'Atalanta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non è una novità. In casac'è chi è convinto che il futuro per quel che riguarda il ruolo di portiere in...

l’arbitro a Le Iene continua nelle sue parole verso il Var e gli episodi in Serie A: questa volta è Juve - Verona a essere presa in esame l’arbitro a ... (calcionews24)

Moise Kean sfiderà presto l’Inter ma non con la Juventus. L’attaccante è in procinto di approdare ad un nuovo club TRASFERIMENTO – Moise ... (inter-news)

Corsi non parte già sconfitto in Juventus -Empoli ma in realtà non sembra avere grandi speranze di vittoria. Il Presidente dell’Empoli, intervistato ... (inter-news)

La partnership tra i bianconeri e la piattaforma di gettoni digitali comporta diverse occasioni di risparmio per i tifosi: il dettaglio ...Claudio Marchisio a tutto campo. L'ex centrocampista della Juventus ha parlato a Radio Serie A. Un'intervista lunga e a 360 gradi: dal razzismo al ...Non è una novità. In casa Juve c`è chi è convinto che il futuro per quel che riguarda il ruolo di portiere in Italia sia tutto di Marco Carnesecchi. è lui.