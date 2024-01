La giacca da moto è il capo essenziale per Motomami o Motopapi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Uno dei trend che si è maggiormente affermato in questi ultimi anni è quello che vede ladaquale assoluta protagonista. Sicuramente il successo della cantante Rosalía che ha fatto di questa estetica daciclista il suo marchio di fabbrica, tra il lancio del suo albummami e il tour con costumi che hanno ampiamente sviluppato questo tema, ha rappresentato un'importante spinta per quello che fino a qualche tempo fa era solo unper appassionati, che potremmo addirittura definire come “tecnico”. Perciò nel giro di qualche stagione si è passati dal vedere le giacche biker solo su esperticiclisti e devoti alle due ruote, magari anche nell'occasione di vacanze on the road con abbigliamento dedicato, a un vero e proprio dilagare di ragazzi e ragazze di ogni età ...